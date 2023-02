La Virtus si mobilita per combattere il disagio giovanile

L’universo Virtus in tutte le sue articolazioni - Us Virtus, Virtus Biancoazzurra, Virtus Pallavolo - è impegnato a combattere il disagio giovanile, attraverso una serie di iniziative alla presenza di esperti. Già da alcuni anni il sodalizio, attivo nel calcio, nel calcioa cinque e nel volley e forte di numerosi ragazzi tra i tesserati, è attivo nella promozione di questo tipo di conferenze, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su tematiche di stretta attualità quando si parla di questioni che interessano da vicino la crescita dei giovani e le loro problematiche. Mercoledì 1 marzo, alle 21, il primo appuntamento di questo nuovo ciclo di incontri a Poggibonsi, presso la sede Virtus di via dei Cipressi. La dottoressa Caterina Comi, psicologa e psicoterapeuta, introdurrà il progetto. Saranno presenti anche altri professionisti che gestiranno le varie attività insieme con la dottoressa Comi: Laura Borgogni, lei stessa psicologa e psicoterapeuta, e Fabio Ceccarelli, psicologo e collaboratore di supporto ad allenatori e famiglie della Virtus. "Davanti a una vita spesso virtuale e talvolta ‘isolata’ per i ragazzi – spiegano gli organizzatori della società – la pratica sportiva può offrire tante occasioni preziose di socialità".

Paolo Bartalini