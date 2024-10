“La vicina di Zeffirelli“. Gaia Zucchi agli Intronati

Sarà presentato lunedì alle 17.30 a Siena, sala storica della Biblioteca degli Intronati, “La vicina di Zeffirelli“, il libro dell’attrice Gaia Zucchi, pubblicato l’anno scorso in occasione del centenario della nascita del grande regista, per i tipi di De Nigris Editori (pp 150, 20 euro). Si tratta di un libro ’irriverente’ e dall’animo ribelle. Proprio come l’autrice Gaia Zucchi, attrice non conforme che, per la prima volta, si racconta in un’esplosione di ironia e sincerità.

Diplomata al Centro sperimentale di cinematografia, nel corso della sua carriera è stata protagonista di diverse pellicole, tra cui ’Fermo Posta’ di Tinto Brass e ’I Volontari’ di Domenico Costanzo. Oltre ad aver partecipato a spot pubblicitari firmati da Paolo Virzì e Marco Risi. Il suo è un racconto che gira intorno alla grande amicizia con Franco Zeffirelli, per oltre 15 anni suo vicino di casa, mentore e fonte d’ispirazione. "Il maestro – racconta Zucchi – era il vicino che tutti avremmo voluto avere: una persona geniale, molto umile, anche se avrebbe potuto pavoneggiarsi. Era un uomo estremamente simpatico, ma sapeva anche essere discreto e riservato. Mi diceva che per lui rappresentavo la bellezza e la gioventù e che gli restituivo la gioia di vivere. Ma per me la vera gioia era stargli accanto".

L’incontro di lunedì sarà condotto da Raffaele Ascheri, scrittore e blogger, presidente della Biblioteca degli Intronati. “La vicina di Zeffirelli“ è il primo romanzo di Gaia Zucchi e la prefazione è stata scritta da Maria Giovanna Elmi.