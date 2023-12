La vetrina più bella. Vince Nariela Style

Premiata la vetrina più bella di Colle: Nariela Style. Si Tratta del concorso ‘La vetrina natalizia più bella’ organizzato dalla Pro Loco che ha visto la partecipazione di circa 40 attività colligiane. Un’iniziativa realizzata per il terzo anno per dare valore al commercio locale ed invitare i cittadini ad acquistare nelle attività locali. Per il secondo anno consecutivo si è aggiudicato il concorso Nariela Style con i propri abiti da sposa e confezioni su misura, seguono al secondo posto Decorart ed al terzo Estetica Valentina. I commercianti premiati si sono detti entusiasti per l’iniziativa realizzata dalla Pro Loco per dare lustro alle proprie attività del territorio. "L’evento – afferma Mario Provvedi, presidente Pro Loco – risale a tre anni fa grazie a un’idea del consigliere Emiliano Massai, nata con l’intento di valorizzare i nostri imprenditori. È riuscito bene e con il passare del tempo si è avuto un incremento sia dal punto di vista del gradimento che di partecipazione. Quest’anno è stata molto interessante con oltre 40 attività partecipanti. I premi sono stati realizzati interamente da artigiani colligiani. Un grazie da parte della Pro Loco a tutti i partecipanti, ai cittadini che li hanno votati e all’Amministrazione Comunale". Le tre attività vincenti hanno ricevuto in premio un albero di Natale artigianale locale in cristallo, un panettone offerto dal bar Garibaldi, una targa ricordo ed il carnet di buoni parcheggio da un’ora del Comune di Colle (50 per il primo classificato, 30 per il secondo e 20 per il terzo). "Torna questa bella iniziativa della Pro loco – afferma il Vicesindaco Stefano Nardi – Quest’anno come amministrazione anche abbiamo contribuito ai premi. Per incentivare il commercio abbiamo deciso di donare dei buoni parcheggio alle attività vincenti da regalare ai propri clienti".

Lodovico Andreucci