La variante per Le Scotte. Voti in consiglio comunale

L’approvazione del bilancio consolidato 2022 e la variante del policlinico Le Scotte sono all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, che tornerà a riunirsi giovedì 28 settembre. Quattro le proposte di delibera all’esame dell’assemblea pubblica: oltre all’approvazione del bilancio consolidato 2022, arriva in aula la variante al piano operativo per l’ampliamento del Policlinico Santa Maria alle Scotte; poi ci sono la relazione consolidata sui risultati globali delle gestioni di enti ed organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi e una variazione al bilancio di previsione 2023-2025.

A seguire spazio alle interrogazioni: i consiglieri di Per Siena porranno il quesito sulla riorganizzazione dell’ente; Luca Micheli del Pd interrogherà sul servizio di bike sharing SiPedala’; poi due interrogazioni di Chiara Parri di Siena Civitas in merito al Siena Tourism Hub e al ruolo di Siena nell’ambito territoriale; i consiglieri di Forza Italia-Udc -Nuovo Psi Lorenza Bondi e Marco Falorni chiedono spiegazioni in merito ai parcheggi a pagamento presso l’ospedale.

Ancora il consigliere Pd Luca Micheli interrogherà il sindaco sulle notizie di stampa che vedono Siena una delle province con maggior indebitamento dei propri cittadini; un’interrogazione della consigliera del gruppo Progetto Siena Anna Ferretti sarà sugli affitti brevi e una di Alessandro Masi del Pd sullo stato dei collegamenti bus. I consiglieri del gruppo Nicoletta Fabio Sindaco e di Forza Italia torneranno sulla carenza e sulle fughe di personale infermieristico nell’AouSenese; Alessia Pannone di FdI porrà l’attenzione sulla pericolosità delle strisce pedonali a Isola d’Arbia e la messa in sicurezza e riqualificazione.

Quindi un altro argomento di attualità, nell’interrogazione dei consiglieri Anna Ferretti e Luca Micheli, ovvero le procedure di nomina e la trasformazione in fondazione dell’ente Siena Jazz.

La seduta consiliare proseguirà poi con la discussione su due mozioni. La prima è quella presentata dalla consigliera Anna Ferretti per una accoglienza dei richiedenti asilo e dei senza fissa dimora. La seconda è a firma dei consiglieri di Fdi in merito alla richiesta di cambio di denominazione dell’uscita autostradale Valdichiana.

