La Valdichiana Senese. Dieci sindaci, una sola voce: "La cultura è un modo di vivere"

Dalla musica al teatro, dalla letteratura alle arti visive, dall’archeologia alla poesia. La Valdichiana Senese è uno scrigno di cultura e bellezza da sempre, per il suo straordinario patrimonio e per il modo in cui questo si accorda con il paesaggio. Ma tutto questo oggi ha una marcia in più, che si chiama Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, che nel tentativo di centrare l’obiettivo di far riconoscere il territorio come ’Capitale italiana della cultura’ ha messo insieme un tale rete di collaborazioni e sinergie, da produrre un programma di eventi, circa ottocento in tutto, che animerà fino a dicembre questo territorio composto da dieci comuni e abitato da circa sessantamila persone. E se da una parte tutto questo ha portato il titolo di ’Capitale toscana della cultura’, attribuito dalla Regione con un premio di 300mila euro, dall’altra la vera vittoria conseguita in questa corsa è proprio la coesione che la prova ha richiesto, e che adesso, anche a corsa finita, resta la conquista più importante da giocarsi verso il futuro. Perché lavorare in rete, per piccoli comuni, vuol dire programmazione integrata, condivisa, nuove opportunità di promozione turistica ma anche di qualità della vita, in termini di offerta culturale e sociale, per i cittadini che ci vivono tutto l’anno.

È così che Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda hanno imparato a pensare in grande. E ieri nella Sala Aurora del Palazzo del Governo di Siena, lo hanno ribadito presentando il cartellone di Valdichiana2025. "Un progetto nato dal territorio – ha sottolineato Agnese Carletti, sindaco di San Casciano e presidente della Provincia – che parte nel 2021. Una fatica ripagata da tanta soddisfazione, perché comunque siamo arrivati tra i dieci finalisti per la Capitale italiana della cultura. Questo non è solo un calendario di eventi, ma progetto partecipato che ha coinvolto territori e associazioni e cittadini. Individua la cultura e la promozione culturale come possibili risposte al tema dello spopolamento. Non è solo una serie di eventi, ma un modo di vivere il territorio e di collaborazione tra tante eccellenze che possono arricchirsi l’una con l’altra".

"Sarà un anno di grandi opportunità – ha detto Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga e presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese – non solo per la Valdichiana ma per un territorio ancora più vasto. Sarà un cantiere aperto a collaborazioni di ogni tipo. A nuove forme di arte e spettacolo, di contaminazioni esterne che portano valore aggiunto. Mi auguro che questa esperienza possa rafforzare il modo di promozione della cultura non solo per questo anno, ma anche per il futuro".

"Siamo orgogliosi – commenta Giacomo Grazi, sindaco di Torrita con delega a Valdichiana2025 – di poter vantare nel programma di Valdichiana 2025 la collaborazione di due prestigiose istituzioni nel campo musicale riconosciute a livello internazionale come il Siena Jazz e l’Accademia Chigiana. Con loro, due cicli di concerti vanno ad arricchire il già variegato programma di eventi che animerà la Valdichiana per tutto il 2025. Un impegno costruito attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e la comunità stessa. Questo approccio evidenzia come la creazione di reti sia la chiave per attuare efficaci strategie di promozione e rilancio di territori marginali, spesso in difficoltà, ma ricchi di valori e potenzialità".