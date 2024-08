La Val d’Orcia risuona di classica. Le note di Accardo volano tra i colli

SAN QUIRICO D’ORCIA (Siena)

È cominciata ieri a San Quirico d’Orcia l’undicesima edizione di Paesaggi musicali Toscana, il Festival internazionale di musica classica organizzato da Fondazione Paesaggi musicali toscani e diretto dai musicisti Ariana Kim e Steven Slade.

"Si tratta di una tra le principali rassegne di classica della nostra regione – ha sottolineato il sindaco Marco Bartoli –. Una formula che coniuga la bellezza di paesaggi unici al mondo con un’offerta culturale di altissimo livello".

Il Festival si apre con tre concerti in anteprima a Rocca d’Orcia, alla Tenuta Sanoner e a Bagno Vignoni. Il primo, quello di ieri, si è tenuto nella Chiesa di San Simeone, nel quale si è esibito il Quartetto Ariel con Alexandra Kazovsky e Gershon Gerchikov violini Jan Grüning viola Amit Even-Tov violoncello. Il 13 agosto alla Tenuta Sanoner, in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana saranno in concerto Salvatore Accardo e Laura Gorna ai violini, Francesco Fiore e Francesca Senatore alle viole e Cecilia Radic e Matteo Fabi ai violoncelli. Infine, il 18 agosto, il concerto dell’Orchestra Milano Classica diretta da Richard Haglund sarà al giardino di Bagno Vignoni.

"Ci saranno musicisti che hanno calcato i più illustri teatri concertistici del mondo e registrato per le etichette discografiche più importanti" ha detto Anna Rita Casini, presidente della Fondazione Paesaggi musicali toscani. L’apertura, nel Giardino Nilde Iotti di San Quirico d’Orcia, sarà affidata al Quartetto di Cremona (19 agosto). La rassegna musicale proseguirà con un recital pianistico di Leonora Armellini (20 agosto), un concerto di Marcello Scandelli (26 agosto), un’esibizione della violinista Ariana Kim accompagnata da Shane Shanahan e Roger Moseley (24 agosto). Ci sarà poi l’Orchestra da Camera Milano Classica con il violoncellista Martti Rousi in un programma di opere scandinave (21 agosto).

Il concerto all’alba presso la chiesa di Vitaleta (23 agosto) sarà un appuntamento di particolare suggestione, con l’ensemble di ottoni della Gomalan Brass. E poi il duo di violoncello e pianoforte Camille Thomas e Julien Brocal (22 agosto); il concerto tradizionale seguito da cena a Vignoni con Ariana e Danny Kim (27 agosto); e il concerto a Pienza con l’ensemble di musica antica Concerto Scirocco (25 agosto). Infine, la violinista Stephanie Zyzak si esibirà con la pianista Irene Veneziano (28 agosto). A Todd Crow, Eleonora Matsuno, Cosimo Carovani e Mirko Landoni è affidato il concerto di chiusura (29 agosto).

Eleonora Rosi