La tradizione bacia l’Autogrill

È un riferimento canonico, per le vincite della Lotteria Italia: quando l’estrazione premia una rivendita di Montepulciano, il più volte si è storicamente trattato dell’Autogrill, considerato l’elevato numero di biglietti staccati. E anche questa volta non c’è stata eccezione: uno dei due premi da centomila euro andati in provincia di Siena è stato assegnato a un biglietto venduto all’Autogrill di Montepulciano est. Ieri nel primo pomeriggio ancora la direzione non aveva ricevuto la relativa comunicazione ufficiale dall’azienda, mai tabulati indicano chiaramente che proprio lì è stato acquistato il biglietto. Un’autista di passaggio, un autotrasportatore, il componente di un gruppo in gita? Impossibile anche solo ipotizzare l’identikit del fortunato che da ieri si trova con centomila euro in più in tasca. Secondo Agimeg, la rete degli Autogrill ha registrato trenta biglietti vincenti sulla propria rete, a partire dal primo premio da 5 milioni di euro vinto nell’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi, sull’A1 Milano. Negli Autogrill di tutta Italia sono finiti anche due premi da 100mila euro, quattro da 50mila euro e 23 da 20mila euro. In totale in Autogrill sono finiti premi per 5milioni 860mila euro. Da ricordare che anche a chi ha venduto il biglietto è andato un premio. Agli Autogrill dove sono stati acquistati i tagliandi vincenti sono andati in totale oltre 20mila euro. La dea bendata, sottolinea ancora Agimeg, corre anche in autostrada. Altri ventidue tagliandi vincenti sono infatti stati acquistati in altrettante stazioni di servizio. Il più importante quello da un milione di euro vinto nella stazione di servizio Lagardere Ads Arino Ovest, a Dolo, in provincia di Venezia, sull’autostrada A4.