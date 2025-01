La Toscana antica nel romanzo di Viola Zalaffi

C’è una Toscana antica, quasi selvaggia, che traspira vicende lontane, di grande fascino nell’ultimo romanzo di Viola Panichi Zalaffi, che ci offre il naturalistico ‘I misteri della casa del Berignone’, edito da Extempora. ‘La nevicata aveva imbiancato la foresta immergendola in un silenzio assoluto. Tutto sembrava irreale’, qui possiamo condensare lo scenario in cui si muove la trama di un racconto ambientato in un ‘Boscone selvaggio’ che mette insieme uomini e natura, terra e sentimenti.

I boschi di Casole sembrano quelli delle antiche fiabe, quelle che il protagonista ritrova dopo gli anni cittadini. Se i boschi sono antichi, altrettanto sono i sentimenti disegnati dall’autrice, sentimenti di amore, ma anche di bramosia, conquista e appartenenza. Questa è la vita a qualsiasi latitudine. C’è un altro sentimento che muove il gioco di trama: quello che insegue la verità, che cerca proprio di farsi strada nel bosco fitto di precedenti vicende, che è bene non scoprire per lasciare proprio al lettore il gusto di viverle.

A noi non resta che invitarvi in questo oggi ben poco ordinario e frequente scenario, che Viola Panichi Zalaffi ci offre con raro senso del gioco psicologico dei suoi personaggi, difficili e spesso scomodi.

Massimo Biliorsi