’La terrazza’ tra attualità e ironia Grandi nomi sulla celebre panchina

Debutta con grandi nomi la rassegna culturale de ‘La Terrazza’ a San Casciano dei Bagni. I giornalisti Marco Damilano e Antonio Padellaro aprono in piazza della Repubblica sabato 8 luglio, alle 18.30, presentando una novità letteraria che raccoglie gli articoli di Giampaolo Pansa sulla stagione del terrorismo. L’appuntamento serale è alle 21.30 con Benedetta Parodi e Fabio Caressa che raccontano la loro vita di coppia al dirompente scrittore Luca Bianchini. Domenica 9 luglio alle 18.30 tocca a Massimo Franco analizzare l’evoluzione della chiesa ai tempi di papa Bergoglio.

Dopo il prologo del 30 maggio con la prima uscita pubblica di Roberto Cingolani in veste di Ad di Leonardo, la rassegna culturale si inaugura ufficialmente con tre momenti tra costume, storia recente e attualità. Antonio Padellaro e Marco Damilano, giornalisti e volti noti dell’informazione televisiva, si confrontano sul libro ’Piombo e sangue’, appena uscito per Rizzoli che pubblica le cronache di Giampaolo Pansa sulla stagione della violenza politica e del terrorismo, da piazza Fontana a Marco Biagi; a partire dal volume curato da Adele Grisendi e dallo stesso Damilano.

L’incontro serale sarà scandito dall’ironia, grazie alla partecipazione dello scrittore Luca Bianchini che stimolerà la conversazione con la coppia formata da Benedetta Parodi, giornalista e conduttrice nota per i suoi programmi tv sulla cucina, e Fabio Caressa, giornalista e telecronista sportivo, sveleranno aneddoti e curiosità sulla loro vita matrimoniale, all’insegna dell’umorismo. L’approfondimento sui giorni nostri è in agenda per domenica 9 alle 18.30 dove l’iconica panchina de La Terrazza accoglierà Massimo Franco per la presentazione del suo ultimo saggio ’L’enigma Bergoglio. Dieci anni di papato: dalla coabitazione con Benedetto allo spirito di una nuova rinuncia’, l’editorialista del Corriere della Sera tratteggia un’inchiesta condotta nel cuore della chiesa cattolica. A dialogare con Massimo Franco, ci sarà Carlo Marroni, vaticanista de Il Sole 24 Ore.

