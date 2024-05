La tappa senese del Giro d’Italia. Rapolano Terme, un paese in rosa

Un paese si tinge di rosa per accogliere l’arrivo del Giro d’Italia. C’è grande fermento e cresce l’attesa a Rapolano Terme per l’arrivo della tappa di giovedì 9, con partenza da Viareggio. 180 chilometri, con tre tratti di sterrato: questo il tragitto che percorreranno Tadej Pogacar, Filippo Ganna, Julian Alaphilippe e gli altri campioni attesi all’arrivo di piazza delle Repubblica (o Piazzone), nel cuore del centro termale delle Crete senesi.

Da settimane il Comune ha sistemato cartelli agli angoli e agli incroci delle strade per celebrare ’Rapolano città di tappa’. Ma c’è grande eccitazione anche tra la popolazione. Tutti i balconi, le terrazze, le finestre, così come le vetrine delle scuole o le facciate dei negozi sono addobbati per celebrare l’arrivo della corsa rosa. Del resto tutta la popolazione è coinvolta: per esempio, il palazzo comunale e l’adiacente Teatro del Popolo sono sedi del quartier generale di tappa e della sala stampa che accoglierà oltre 100 giornalisti da tutto il mondo. Coinvolte anche tutte le associazioni del territorio che collaboreranno con i servizi di logistica e la chiusura dei varchi.

Il vincitore dovrebbe alzare le mani al manubrio intorno alle 17, ma già dalla mattina e in alcuni casi anche dal giorno precedente, gran parte della viabilità e parcheggi cittadini saranno off limits per permettere l’allestimento delle strutture del Giro da parte degli organizzatori. Insomma, il 9 maggio 2024 sarà una giornata speciale che rimarrà a lungo impressa nella memoria della comunità rapolanese. Tante anche le iniziative a margine dell’evento che si tengono nella zona del ’Villaggio del Giro’, nei pressi dello stadio comunale ’Ubaldo Passalacqua’, con stand di sponsor e fornitori della corsa.

Tra escursionismo, nuovi progetti di viabilità dolce, cultura e benessere, Rapolano si appresta a vivere una giornata intensa e indimenticabile, anche per i visitatori che verranno da fuori. Alle 12, per esempio, arrivano i partecipanti al Giro-E, esperienza dedicata alle bici elettriche, che partono sempre la mattina di giovedì da Siena. Non mancheranno infine iniziative rivolte ai più piccoli come ’BiciScuola’, progetto promosso da Rcs Sport per coinvolgere i bambini delle scuole primarie, con la premiazione dei migliori elaborati alle 13.15 in piazza Sassoli e attività ludiche sulla sicurezza stradale a cura dalla Polizia di Stato.