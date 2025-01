La storica Pupa Garribba: "Giovani, non dimenticate"

Una testimone diretta della Shoah, che ha vissuto da bambina, la negazione dei diritti più elementari, la privazione della libertà, la paura di essere eliminata per motivi razziali o religiosi. Si preannuncia carico di emozioni l’incontro organizzato sabato alle 9.30, nella Sala Ss. Annunziata, dal Comune di Cetona, per la Giornata della Memoria, con Pupa Garribba, al secolo Carla Dello Strologo. Genovese, 87 anni, giornalista e storica, Garribba racconterà da remoto i devastanti effetti, che subì insieme alla famiglia, dall’entrata in vigore, nel 1938, delle leggi razziali. L’iniziativa è aperta all’intera cittadinanza, con una particolare attenzione rivolta agli studenti dei plessi scolastici di Cetona, che potranno interagire con l’ospite durante lo streaming. Per sfuggire alle violenze e alle deportazioni che scatenarono anche dopo l’armistizio dell’8 settembre ‘43, Pupa Garribba fu costretta, con la famiglia, ad abbandonare la casa di Santa Margherita Ligure. Il gruppo trovò riparo in Svizzera e lì rimase per un anno e mezzo, tra il 1944 e il ’45: l’ingresso nel paese neutrale fu possibile solo a piedi, in pieno gennaio.

D.M.