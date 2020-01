Siena, 29 gennaio 2020 - Nella quotidiana e inarrestabile moria di negozi e attività commerciali a Siena, spunta una storia bellissima che parla di vita e va, sorprendentemente, in controtendenza. Aprirà il 7 marzo lungo il Corso, in via Pianigiani, ‘Benheart’, boutique della moda che sta portando la pelle toscana in tutto il mondo, da Firenze a Beverly Hills passando per Tokyo e Kuwait City

‘Figlio del cuore’ è la traduzione letterale di Benheart, nome del marchio nato dalla crasi fra l’arabo ‘bin’e l’inglese ’heart’; ma è anche la sintesi perfetta di questa storia di successo. Hicham Ben Mbarek, per tutti Ben, classe 1982, è il fondatore e stilista delle boutique Benheart. Aveva 5 anni nel 1987 quando con la mamma fuggì dalla natia Fez e dal Marocco, e con un barcone attraversò lo Stretto di Gibilterra approdando in Europa, alla rucerca di una nuova vita.

Il sogno di Ben lo porta e si realizza in Toscana: con la mamma raggiunge dapprima il nonno, ‘vu’ cumprà’ a Forte dei Marmi quando si facevano ancora affari sulla spiaggia. Di lì l’arrivo a Firenze. Ben cresce con gli altri ragazzini del posto e con la passione della moda inizia a lavorare disegnando capi per i brand del lusso.

Nel 2011 il dramma sfiorato da cui prende il via la nuova vita. Durante una partita di calcio sul campo del Ponte a Greve si accascia a terra. E’ il cuore malato: immediato l’intervento con il defibrillatore e il trasporto al policlinico Le Scotte di Siena. Rimane in ospedale e in coma farmacologico per sette mesi e grazie alle cure della dottoressa Sonia Bernazzali e del professor Massimo Maccherini, il 2 agosto dello stesso anno è sottoposto al trapianto di cuore. "Sono rinato – racconta Ben –. Alle Scotte sono stati eccezionali, e con l’amico Massimo Masini mi sono detto che un giorno sarei tornato a Siena per ridare alla città quello che la città aveva dato a me, una nuova vita".

E’ il cuore di Ben che ci porta alla storia odierna: "Attraversando il Mediterraneo e lo Stretto di Gibilterra ho realizzato il primo sogno – prosegue Ben –; poi, dopo il miracolo di Siena, un altro viaggio, attraversando l’Oceano, per realizzare l’altro sogno, quello di fare moda e conquistare anche l’America".

Oggi, a 38 anni, Ben ha 13 boutique in tutto il mondo: la prima è stata a Firenze in via della Vigna Nuova, poi a Lucca, Roma, Verona, Strasburgo, Tokyo, in Kuwait, a Riad in Arabia Saudita e infine a Beverly Hills, dove lo showroom l’ha aperto con la socia Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful. Fra i clienti affezionati c’è Orlando Bloom, ma anche Enrico Ruggerì che qualche anno fa ha indossato quattro giubbotti di pelle colorata per le quattro serate del Festival di Sanremo.

Di strada Ben ne ha fatta tanta e ha attraversato tanti mari, il tutto con quel cuore senese in petto: "Quello di Siena sarà il 14esimo negozio – conferma –. E’ venuto il momento di ripagare la città che mi ha ridato la vita e non posso che donarle la mia creatività e uno spazio nuovo, colorato, giovane, come è nello stile di Benheart. Il fondo l’ho trovato grazie ad un amico senese, Vincenzo Federico che con la sua Vf Management seguirà la prossima apertura, la comunicazione e il reclutamento del personale".

Benheart realizza e vende capi in pelle, giubbotti, cinture, borse, scarpe, anche su misura: "La pelle la conoscevo già in Marocco, ne ricordo l’odore a Fez – racconta il giovane stilista –. Poi a Firenze ho trovato la pelle toscana e me ne sono innamorato. Questo prodotto, con certificato di garanzia a vita e la dicitura ‘made in Italy, oggi porto nel mondo e ne sono fiero. Le carte vincenti dei miei negozi sono il prodotto di qualità e lo spirito di libertà che si respira: quella voglia di fare, la passione che il cuore nuovo mi ha dato. La nuova vita è partita da Siena e ora qui torna. E’ il destino ma anche la ferma volontà di chi ha avuto un’altra occasione per correre dietro ai suoi sogni".

