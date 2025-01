La storia delle botteghe. Tante testimonianze

Storie delle botteghe della Valdelsa attraverso i decenni. Com’era per esempio il commercio sul territorio ai tempi del primo Disco Shop? Come sono cambiate nel tempo le vetrine dei negozi di abbigliamento a Poggibonsi? Cosa rende virali oggi le bruschette di San Gimignano? Domande raccolte e rilanciate da Vecchia Bottega Futura, incontri per valorizzare le storie di impresa. Domani dalle 11 nella sede Confesercenti a Salceto si incroceranno testimonianze di giovani e meno giovani di commercio vissuto. Quella di Carlo Conforti, tra i fondatori di Disco Shop che continua a rappresentare un unicum nella vendita di dischi in vinile proseguendo un lungo percorso tra musica ed editoria. O Marco Rossi, anima delle vetrine di Rossi&Rossi Abbigliamento, anch’esso a Poggibonsi come il negozio Messere Abbigliamento di Laura Gazzei e Marta Massai. Non di meno fa Alessandro Pieragnoli, noto in rete per le bruschette della Vecchia Nicchia a San Gimignano: parteciperanno a uno scambio di esperienze con lo sguardo al futuro, a beneficio degli studenti dell’IIS Caselli di Siena e del pubblico.