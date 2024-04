La Ss Annunziata diventa domani Santuario diocesano del Pellegrino

Domani alle 15,45 nella chiesa della Ss. Annunziata, piazza Duomo a Siena, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, presiederà la messa per l’elezione della chiesa a ’Santuario diocesano del Pellegrino’, che assume il rango di Rettoria. La cerimonia si tiene in coincidenza con il Capodanno Senese, che inizierà alle 17 sempre dall’Annunziata con l’accensione del cero votivo come da programma pubblicato dal Magistrato delle Contrade. "Anticamente – spiega il cardinale Lojudice– questo era il luogo dove arrivavano i pellegrini e dove spesso venivano accolti e curati nello Spedale di Santa Maria della Scala".