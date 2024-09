La spunta l’esperienza. La Stosa fa suo il derby

VISMEDERI COSTONE

72

STOSA VIRTUS

80

COSTONE: Banchi 6, F. Paoli 11, Bastone 10, Nasello 9, Zeneli 13, Bruttini 4, M. Paoli 7, Radchenko 5, Torrigiani 7, Piattelli, Brocco, Massari. Coach Belletti.

VIRTUS: Gianoli 15, Olleia 7, Joksimovic 7, Braccagni 15, Baldasseroni, Costantini 6, Calvellini 5, Dal Maso 5, Zocca 8, Bartoletti 12, Bartelloni, Chellini, Falchi. Coach Evangelisti.

Parziali: 16-15; 18-18; 16-23; 22-24.

SIENA - 80-72 per la Virtus: sarebbe stato questo il punteggio complessivo dello scrimmage di lusso tra Vismederi Costone e Stosa Virtus se non si fossero resettati i punteggi alla fine di ogni quarto. Si è trattato di un buonissimo test per entrambe le compagini senesi, sia per vedere a che punto sono i rispettivi lavori ma anche per ’assaggiare’ quelli che saranno i piatti forti dell’annata: i derby.

Nel secondo tempo, è venuta fuori la Virtus che, rispetto al Costone, ha un anno in più di esperienza nella categoria da far fruttare. Ma anche il Costone ha tratto buone indicazioni, anche da un Nasello regolarmente sul parquet dopo i problemi alla caviglia che lo avevano tenuto fuori dallo scrimmage di Prato.

Partenza vivace delle due squadre che hanno provato anche a correre nelle prime battute di gara. I padroni di casa sono stati i primi a realizzare, portandosi poi sull’11-4 grazie ai 5 punti di Zeneli. La Virtus rispondeva con Gianoli e Bartoletti e si riavvicinava nel punteggio, chiudendo sul -1 la prima frazione di gioco. Un vero e proprio botta e risposta è quello che ha caratterizzato il secondo quarto con protagonisti Braccagni e Olleia per la Virtus, Radchenko e Bastone per il Costone.

Alla fine il punteggio è di 18-18, grazie ad una realizzazione last minute di Torrigiani. Double face il terzo parziale, restato in equilibrio fino al 13-13 e con la Virtus che poi allungava fino al 23-16 con cui terminava in vantaggio la penultima frazione di gioco. Partita in equilibrio anche nel quarto quarto chiuso però in controllo da una Virtus che, negli ultimi 5’ di gara, dimostrava di avere maggiore continuità: 24-22 il punteggio dell’ultimo periodo.

Così, in doppia cifra, per il Costone, sono arrivati Zeneli, Filippo Paoli e Bastone rispettivamente con 13, 11 e 10 punti. Per la Virtus, 15 per Gianoli e Braccagni e 12 per Bartoletti. Adesso l’appuntamento è per giovedì 10 ottobre, ancora al PalaOrlandi, quando nuovamente Costone e Virtus si troveranno di fronte nel primo turno infrasettimanale del campionato. Ma questa volta con due punti pesanti in palio.

AF