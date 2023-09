La Sinagoga di Siena apre le porte per la Giornata della cultura Ebraica

La Sinagoga di Siena apre le porte alla città, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, domenica 10 settembre. Giunta alla sua ventiquattresima edizione, la manifestazione, che ha ricevuto quest’anno la Medaglia del presidente della Repubblica Mattarella, è promossa in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Quest’anno il tema della ‘bellezza’ farà da filo conduttore a tutti gli eventi. In collaborazione con Opera Laboratori e con il patrocinio del Comune, la giornata si aprirà alle 10.30 con i saluti di Brett Lalonde, vicepresidente della Comunità Ebraica di Firenze e Siena, e di Annie Sacerdoti, membro del board dell’European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culturale and Heritage e vicepresidente della Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia.

Alle 11 la presentazione del volume ‘Italia Ebraica. Storie ritrovate. Scritti in onore di Daniela Di Castro z.l.’ (Artemide 2023) e alle 12 l’incontro con la regista Tamar Tal Anati e la proiezione di ‘God’s Mountain’, premiato nel 2022 come miglior documentario al Jerusalem Film Festival. Nel pomeriggio, alle 1 spazio ad ‘AlephBeth’, workshop di lingua ebraica ed esercitazioni di calligrafia, in collaborazione con Piergiorgio Even Caredio del laboratorio Sator Print di arte giudaico italiana. Alle 16 si aprirà l’incontro ‘La bellezza ferita: un progetto per la tutela della Sinagoga di Siena’, dedicato ai progetti di restauro e fundraising, al quale parteciperanno Brett Lalonde, Roberto Orvieto (presidente Società Israelitica di Misericordia di Siena), il sindaco Nicoletta Fabio, Liliana Mauriello (funzionario Soprintendenza Archeologia), Carlo Rossi (presidente Fondazione Monte dei Paschi), Renzo Funaro (presidente dell’Associazione Opera del Tempio Ebraico di Firenze e vicepresidente della Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia). Alle 17 l’incontro con Marina Calloni, curatrice del volume ‘Memorie di Amelia Rosselli’ (Il Mulino 2001), al quale parteciperà l’attrice Paola Benocci, dopo il saluto di Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli di Firenze.

A chiusura della giornata, alle 19 il concerto ‘Musica Ritrovata’, con liriche di Aldo Finzi, vittima delle leggi razziali del ’38, e composizione per tre voci a cappella di Concetta Anastasi; a esibirsi saranno Costanza Renai, Francesca Lazzeroni, Keren Or Davidovitch, con Concetta Anastasi al pianoforte. Infine, aperitivo kasher in collaborazione con la cantina Terra di Seta.

Riccardo Bruni