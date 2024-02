La sfida di Susanna Cenni: "Costruzione condivisa per la città del futuro"

"Costruzione condivisa per la città del futuro". Parte da qui Susanna Cenni nella corsa a primo cittadino di Poggibonsi. La Sala Polivalente La Ginestra ha accolto ieri la prima tappa dell’itinerario della candidata del Partito democratico. Un ritorno nel panorama politico di Poggibonsi a distanza di decenni dai trascorsi da Consigliere comunale del Pci dal 1985 al 1990, un iniziale trampolino in direzione dei successivi approdi in Regione, da assessore, e poi alla Camera dei Deputati con il Pd dal 2008 al 2022. "Ritrovo una città che arriva da dieci anni di buon governo - afferma Susanna Cenni - grazie al lavoro di David Bussagli e della sua squadra della giunta. Un gran lavoro, anche nei complicati periodi dell’emergenza sanitaria, per intercettare risorse importanti nella realizzazione di opere pubbliche. Ora una fase diversa da vivere esaminando varie tematiche, compresi i flussi turistici e la tutela del mondo dell’agricoltura: sul territorio, oltre 200 aziende agricole. Un potenziale straordinario". Sceglie il verso "avrò cura di te", da una celebre canzone di Franco Battiato, come motivo conduttore per l’avvicinamento alle urne. Un po’ come mettere le persone al centro del programma? "Di più, direi. È un messaggio articolato - risponde Susanna Cenni - che parte dalle istanze del movimento femminista per abbracciare le esigenze di tutte le persone che compongono la comunità. La nostra sarà una campagna popolare, attenta ai bisogni, alle donne, alle giovani generazioni e basata sull’ascolto e la costruzione, sulla partecipazione e sull’apertura alle competenze e alle esperienze per la definizione delle idee che delineeranno la città del domani cogliendo i problemi più sentiti, più vissuti. Gli incontri continueranno e cresceranno, nei quartieri, nelle strade, nelle frazioni". Ad aprire i lavori ieri pomeriggio Lore Lorenzi, segretaria del Pd di Poggibonsi. Quindi il microfono a Lisa Valiani, ingegnere, e a Francesco Rossi, regista: ognuno con il proprio contributo in idee. In sala candidati sindaco di Colle Val d’Elsa e San Gimignano ed esponenti di formazioni che hanno deciso di sostenere la candidatura di Susanna Cenni, dal presidente di Italia Viva di Poggibonsi, Riccardo Burresi, ai componenti di Avanti Poggibonsi, raggruppamento civico rappresentato attualmente in Consiglio comunale. "Comunità, solidarietà, e famiglie, al plurale", i tre pilastri indicati da Cenni.