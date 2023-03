La sfida del Movimento 5 Stelle Boldrini ’in pole’ per il Comune

"Abbiamo varie ipotesi, che verranno sottoposte al Comitato regionale e nazionale". E’ lapidaria la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Bonella Martinozzi, che è reduce da una serie di riunioni con i vari esponenti grillini sul territorio per rimettere insieme un partito e, soprattutto, per garantirgli un posto da protagonista nella corsa per le amministrative a Siena.

Nell’ultimo summit con gli iscritti, la Martonozzi ha sondato le varie disponiilità per le elezioni di primavera, ottenendo una ’rosa’ di nomi. Tra questi spicca quello di Elena Boldrini, pentastellata della prima ora, dotata di esperienza politico-amministrativa. La Boldrini ha infatti un passato di ferma opposizione nel Consiglio comunale di Sovicille, inoltre nella precedente legislatura è stata il braccio destro del parlamentare Luca Migliorino, diventando il suo filo diretto con il territorio. La Boldrini, nota per l’entusiasmo e l’efficienza con cui affronta ogni sfida, potrebbe dunque essere il profilo di candidato giusto per la corsa a Palazzo pubblico.

Abituata a parlare in modo chiaro e diretto, e soprattutto abituata ad ascoltare il territorio, la Boldrini parebbe la candidatura più adatta per mettere in difficoltà gli avversari politici, marcandone la distanza in termini di passato amministrativo. L’ex consigliera comunale di Soicille, ora trasferitasi a Siena, se ricevesse il via libera dai vertici dei 5Stelle, potrebbe diventare un punto di riferimento non solo sostanziale, ma anche formale per quello che resta del Movimento, riunendo iscritti,simpatizzanti e nostalgici rimasti ’orfani’ dopo l’uscita di scena di Migliorino, ormai ritiratosi a vita privata. Una sfida nella sfida quindi, quella della nuova coordinatrice provinciale Martinozzi, che punta a ricostituire i 5Stelle riportandoli, in Consiglio comunale attraverso una buona candidatura a sindaco.