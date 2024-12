La segretaria Pd Salluce: "La mia idea di partito?. E’ fondata sull’ascolto"

Un partito aperto alla società civile. E’ quello a cui sta lavorando Rossana Salluce, nuova segretaria dell’Unione comunale Pd di Siena, che sta dedicando queste settimane "all’ascolto". I temi su cui ha basato la sua piattaforma sono "lavoro, sostegno alla classe media, cultura e turismo di qualità, sanità pubblica, mobilità e sostenibilità economica, sociale e ambientale".

"Sto partecipando a numerosi incontri con gli iscritti e varie associazioni – spiega Salluce – per avere il quadro completo della situazione e capire le reali esigenze della città. La Segreteria deva rispondere all’idea di partito che ho illustrato durante il congresso". Di qui l’apertura di quel filo diretto con la società civile, che nel tempo è venuto meno: "Sto trovando grande collaborazione in tutte le persone che incontro – afferma –. C’è tanta voglia di ripartire e di ricostruire dopo un anno senza una struttura. Mi vengono offerti molti temi sui quali riflettere. L’attenzione al lavoro e al suo sostegno sarà il nostro assillo, il senso della nostra battaglia politica quotidiana".

Il riferimento va, in particolare, alla vertenza di Beko, che ha visto la stessa Salluce sfilare in corteo tra i lavoratori ed essere presente al presidio davanti ai cancelli della fabbrica. "Nelle prossime settimane organizzeremo iniziative a sostegno della lotta degli operai – annuncia – invitando esperti e associazioni di categoria per un confronto sul tema. Ritengo infatti fondamentale tenere alta l’attenzione, portando suggerimenti utili alla causa".

E ancora: "Siena è una città impoverita soprattutto di giovani: serve il rinnovamento attraverso una strategia di attrattività demografica, economica e culturale, costruendo nuovi servizi e una nuova sostenibilità economica, sociale e ambientale. Sta a noi organizzare la speranza e il futuro di Siena con le forze progressiste e civiche che vogliono costruire un modello di città differente".

Infine un passaggio sulla futura squadra: "Sto lavorando anche su questo – garantisce la segretaria Pd –, devo partire da zero, ma sarà pronta dopo l’Epifania".