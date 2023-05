Quando le terre di Siena, vocate storicamente all’accoglienza, si rifiutano di ospitare: qui s’innesta la segnalazione della signora S.B., senese, disabile, cui ieri all’ora di pranzo è stato negato l’accesso in macchina a ridosso del ristorante di San Galgano, quella tenuta magnifica che giova della vista sull’abbazia. ‘Di ritorno a Siena dal mare, con un’amica, abbiamo deciso di concederci un momento di relax, in un luogo splendido – racconta la signora -. Io, con problemi di disabilità, mi muovo con una carrozzina, guido comunque una macchina. Ci avviciniamo al ristorante alla ricerca di un attracco per disabili e ci sentiamo dire che l’auto va parcheggiata fuori, lontano. Spiego che non posso camminare e con la carrozzina sarebbe difficile avvicinarmi. A quel punto mi sento dire che nel cortile non ci sono posti auto e che mi sarei dovuta fare accompagnare da qualcuno. In caso contrario, avrei fatto meglio a stare a casa’. E’ una segnalazione forte, che la signora in questione riferisce con delusione ma non rassegnazione: ‘Per legge i locali dovrebbero avere posti e accesso per disabili – continua -. Certo sono abituata a queste mancanze. Ma non è giusto e non mi rassegno a sentirmi io in colpa per qualcosa che mi dovrebbe essere riconosciuto. Non ne faccio una questione personale, però lamento questo trattamento, che nessuno merita".