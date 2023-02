La scuola ’Leonardo da Vinci’ ospita undici studenti spagnoli

Scambio internazionale per la media ’Leonardo da Vinci’ di Poggibonsi. La scuola di via Aldo Moro, che da tempo stringe legami con realtà didattiche di Francia, Irlanda e Inghilterra, amplia gli orizzonti, apre adesso le porte alla Spagna. In questi giorni undici alunni giunti da Madrid sono in Valdelsa, ospiti delle famiglie per conoscerne il territorio, la lingua, la cultura, le tradizioni. Lezioni in aula con i coetanei delle classi terze, sezioni A e C, quindi le visite a Siena, Firenze e San Gimignano. Ieri mattina il momento dell’accoglienza da parte della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 2 di Poggibonsi, Maresa Magini, alla presenza delle insegnanti che accompagnano la comitiva dalla capitale iberica: Sabrina Cantara – fino al 2019 in cattedra alla Leonardo da Vinci e ora impegnata in un progetto per la diffusione della lingua italiana all’estero – ed Enrica Belloni, docente di spagnolo. "Un’importante opportunità da replicare nei prossimi anni", ha spiegato la preside. Cantara ha rimarcato il valore dell’iniziativa guardando all’amicizia tra i due Paesi: "In tempi di conflitti, dai ragazzi della scuola arriva un segnale di solidarietà tra i popoli". Entusiasti gli allievi della Leonardo da Vinci: "Sarà una bellissima esperienza". Dal 6 al 13 marzo, poi, restituiranno la visita.

Paolo Bartalini