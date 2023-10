La scuola di Pianella ora è più ’efficiente’

Saranno inaugurati dopodomani i lavori di efficientamento energetico realizzati alla scuola primaria ’Rodari’ di Pianella con la sostituzione di tutti gli infissi esterni, delle finestre, delle porte e dei lucernari a vetro collocati a soffitto. L’appuntamento è alle 10 alla presenza del sindaco Fabrizio Nepi, della giunta, del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo ’Papini’ di Castelnuovo Berardenga e di bambini, insegnanti e personale non docente della scuola. Dopo il taglio del nastro, colazione per gli alunni offerta dal Comune.

Gli interventi di efficientamento energetico ammontano a circa 210 mila euro e completano il nuovo volto della scuola primaria di Pianella dopo i lavori interni effettuati nell’estate 2021, portando l’investimento complessivo di circa 540 mila euro. I nuovi infissi, porte e lucernari si aggiungono a una nuova pavimentazione e nuove pareti interne, una nuova caldaia, impianti elettrici, idraulici e termici più moderni e una struttura in linea con le normative antincendio vigenti.

"Grazie agli interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico - afferma il sindaco Fabrizio Nepi - la scuola primaria di Pianella può accogliere alunni e insegnanti in una struttura più funzionale e moderna e continueremo a investire nell’edilizia scolastica come obiettivi primari per il futuro dei nostri cittadini più piccoli. Sul fronte dell’investimento, i lavori di riqualificazione e ammodernamento hanno contato su 120 mila euro di risorse proprie del Comune e 220 mila euro di contributi ministeriali, mentre gli interventi di efficientamento energetico hanno contato su 140 mila euro di contributi ministeriali e 70 mila euro di risorse proprie del Comune.