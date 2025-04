La ’rivoluzione green’. Previsti 1900 contenitori sul 70% del territorio

In arrivo 381 nuove postazioni per oltre 1900 nuovi contenitori, disposti su oltre il 70% del territorio comunale: è quanto previsto dal progetto di riorganizzazione della raccolta messo in campo dal Comune con Sei Toscana. I nuovi cassonetti saranno a caricamento verticale e la loro installazione è prevista in tre step. La sostituzione partirà a maggio dalle zone sud est del comune, proseguirà in una seconda fase (poco prima e poco dopo l’estate) con le zone a nord, e si concluderà in autunno con le zone vicine al centro storico, nel tentativo di non aggravare con i lavori la concentrazione tipica dei mesi estivi.

Fra i cambiamenti, l’introduzione dei cassonetti ‘smart’, oltre la loro nuova disposizione, c’è il raddoppio del volume di accesso al contenitore dell’indifferenziata, che passa da 20 a 40 litri. Importante inoltre a livello ambientale l’introduzione della raccolta del vetro separata da quella della plastica. Inoltre, migliore qualità della raccolta significa meno passaggi per il recupero, quindi anche meno costi per la filiera.

"Ci aspettiamo almeno un incremento di 10 punti percentuali nella raccolta differenziata – ha commentato il dg Paglia –. Un altro punto chiave riguarda la qualità dei materiali raccolti: ci auguriamo che, con la nuova organizzazione, i materiali selezionati siano di qualità superiore, così da permettere una chiusura del ciclo più efficiente e con un minore impatto ambientale".

Eleonora Rosi