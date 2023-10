La responsabilità delle imprese verso le famiglie. Sindacati da tutta Europa

Il 23 e 24 ottobre, presso la sede dell’associazione ’Siena Ideale’ i lavori per l’inizio delle attività del progetto finanziato dalla Commissione Europea dal titolo ’ Responsabilità dell’impresa verso la famiglia del dipendente mediante lo sviluppo delle relazioni industriali’. L’iniziativa promossa dalla FIRST CISL ha come obiettivo costruire un modello di riferimento per le relazioni industriali nel settore finanziario finalizzato all’attuazione di politiche di Corporate Family Responsibility.

Oltre a Siena Ideale, che ospita la Conferenza Europea iniziale in qualità di partner, il Progetto si avvale della qualificata collaborazione di soggetti scientifici: ADAPT, Università di Łodz, Università della Murcia e Business School del Trinity College di Dublino. I sindacati chiamati a partecipare appartengono a 14 paesi dello Spazio Economico Europeo, più la Turchia, candidata a entrare nella UE.