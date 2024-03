La replica immediata di Marchetti: "Comune pronto a essere parte civile"

"Il Comune di Chianciano Terme si costituirà parte civile, ove l’autorità competente individuerà i presupposti per rinviare a giudizio i soggetti responsabili". È la risposta immediata arrivata dal sindaco della località termale Andrea Marchetti che parla di "un fatto denigrante che provoca una lesione morale e fisica per la vittima e per il concreto interesse del Comune di preservare il nostro territorio da reati così spregevoli".

Marchetti aggiunge poi: "Ritenendo che tale reato, particolarmente grave e odioso, rappresenti una ferita e una umiliazione non solo per la persona che lo subisce ma per ogni persona e per un’intera comunità; che crede nei valori del rispetto civile e nei sani principi che non devono mancare nell’attività dello sport a ogni età, la giunta assumerà la decisione affinchè il Comune di Chianciano Terme si costituisca, una volta individuati i responsabili, parte civile nel procedimento a carico degli imputati. Così come prevede la procedura penale".

La città, conclude la nota esprime pieno sostegno e solidarietà alla vittima e alla famiglia. Chianciano Terme tra l’altro ha un lungo legame con la scherma. Poche settimane fa era presente la nazionale maschile di fioretto che ormai ha eletto come proprio quartier generale la cittadina senese.