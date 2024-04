’La rana gracida’. In scena la storia del partigiano Gino

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione di Siena e ad un anno dalla scomparsa del partigiano senese Renato Masi, nome di battaglia ’Gino’, torna in scena alle Stanze della memoria lo spettacolo che racconta la sua storia. ’La rana gracida’, messaggio in codice di Radio Londra che dà il titolo allo spettacolo tratto dall’autobiografia di Masi, racconta le vicende di un ragazzo senese che a 19 anni entra a far parte dell’organizzazione clandestina. Lo spettacolo interpretato da Francesco Burroni, con la regia audioluci di Gaia del Vecchio, andrà in scena domani alle 18 e sabato 20 aprile alle 21 in via dei Malavolti 9.