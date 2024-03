La ’Pubblica’ ora apre il Punto Digitale Facile

La Pubblica Assistenza di Poggibonsi diventa digitale. Per tutti. L’associazione, infatti, ha aderito al progetto ‘Daisy’ insieme alle istituzioni cittadine per la realizzazione di un ‘Punto Digitale Facile’, luogo accessibile a tutti dove è possibile richiedere e ricevere supporto e assistenza nell’utilizzo dei servizi digitali offerti da enti pubblici e privati. Il Pdf poggibonsese è aperto nella ‘Galleria delle Associazioni’, presso la Coop di via Trento, e al suo sportello è possibile ricevere assistenza gratuita ai servizi digitali come Spid, Registro Elettronico, Cup online, servizi sanitari, bandi e servizi comunali. E’ aperto il lunedì dalle 14.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 15 alle 18. "Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto – afferma la presidente dell’associazione, Manuela Becattelli – E’ un modo ulteriore per dare il nostro contributo, aiutare le persone più fragili, partecipare ai bisogno delle città e delle persone. Abbiamo già sperimentato con mano quanto ci sia necessità di capire il funzionamento di certe tecnologie e servizi digitali, soprattutto da parte degli anziani, ma non solo. E noi facciamo questo investimento per dare risposte utili".