La Pubblica Assistenza festeggia 50 anni. Tre giorni di eventi a Taverne d’Arbia

La Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia ha festeggiato, gli scorsi 13, 14 e 15 settembre, il cinquantesimo compleanno. Tre giorni di festeggiamenti insieme ai propri volontari e agli abitanti della frazione che sono trascorsi tra teatro, musica e stand gastronomici. Tra gli eventi anche l’inaugurazione di un nuovo mezzo di assistenza che sarà impiegato per i servizi a sostegno della comunità cittadina. "Una tre giorni di festa - racconta il presidente dell’associazione Giacomo Morandini - per celebrare un importante traguardo per una piccola realtà come la nostra, presente all’interno del territorio senese da ormai 50 anni. L’associazione, nata nel 1974 grazie ad un piccolo gruppo di volontari, in questi anni è cresciuta e si è strutturata per soddisfare al meglio le richieste della comunità grazie soprattutto all’impegno dei suoi volontari. Per questo motivo è doveroso ringraziare tutti coloro che hanno creato questa realtà ieri e che le consentono di andare avanti oggi. Grazie a tutti i volontari che si mettono quotidianamente a disposizione e che si sono impegnati per lo svolgimento di questi tre giorni. Questi 50 anni rappresentano un punto di partenza, un nuovo inizio".