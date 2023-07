La protesta "Schiamazzi notturni in piazza Mazzini"

Notti poco tranquille per gli abitanti di piazza Mazzini a Poggibonsi. "Schiamazzi creano disturbo al sonno di noi che viviamo nella piazza e nei dintorni", si spiega dalla zona interessata. "E a volte tali episodi si ripresentano anche al risveglio, alle prime luci dell’alba", aggiungono i residenti, che non hanno esitato a rivolgersi a La Nazione per evidenziare il quadro che sta emergendo nella superficie antistante alla stazione ferroviaria.

"Una superficie restituita anni fa, nel 2019, alla comunità locale come luogo di aggregazione da parte dell’amministrazione comunale – si afferma – e questo è senza dubbio un dato importante per la piazza stessa e per il quartiere in generale. Però alcune criticità ancora permangono, legate proprio a vicende che si ripetono e che non si annunciano come un buon biglietto da visita per chi raggiunge in treno Poggibonsi da altre località del circondario e oltre".

Una situazione finita spesso all’attenzione della gente del luogo anche in passato. Le forze dell’ordine, soprattutto per questioni connesse a fatti di microcriminalità che hanno avuto per teatro il quartiere, hanno nel tempo intensificato la sorveglianza contribuendo a riportare sicurezza. "Poi comunque sono da considerare anche i gesti di inciviltà di quanti non si servono dei cestini e gettano le cartacce negli spazi verdi", affermano in conclusione da piazza Mazzini e dalle vie limitrofe.

Paolo Bartalini