La prima sindaca eletta a Pisa ma nel 1968

Pino Di Blasio

Dobbiamo fare ammenda, nell’elenco dei sindaci dei capoluoghi toscani, c’era sfuggita Fausta Giani Cecchini, partigiana e combattente con la Resistenza, eletta sindaca a Pisa nel dicembre 1968, dopo le dimissioni di Giulio Battistini. Fu lei la prima donna con la fascia tricolore in una città capoluogo della Toscana, è ancora l’unica fino alla prossima elezione del nuovo sindaco di Siena. A scusante di un primato non assoluto, il fatto che Fausta Giani Cecchini fu eletta dal consiglio comunale e restò in carica solo 18 mesi, per diventare un decennio dopo presidente della Provincia di Pisa. Per Nicoletta Fabio o Anna Ferretti resterà il record di prima donna sindaco eletta direttamente dai cittadini.