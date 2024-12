La Pramac allarga i suoi ‘confini’. Sarà costruito un altro stabilimento

Come era successo per il titolo costruttori, la conquista del mondiale piloti MotoGp con lo spagnolo Jorge Martin non ha cambiato il convincimento della Pramac di conservare il suo legame con il territorio e di mantenere ben salde le sue radici nel Piano di Casole d’Elsa. E’ lì, fra Casole e Colle, infatti, che si concentra il piano di sviluppo del colosso industriale che punta a rafforzare il suo ruolo di leader mondiale nel settore dei generatori e accumulatori di corrente elettrica, torri faro e macchinari per la movimentazione delle merci in magazzino. L’azienda ha iniziato i lavori del progetto di un consistente ampliamento del complesso di produzione casolese, che prevede la costruzione, a fianco degli attuali edifici, di un nuovo stabilimento che andrà a coprire un’estensione di circa 12.000 metri quadri di superficie. Un’ operazione che consentirà sia di potenziare la produzione per il mercato internazionale (presente in 180 paesi del mondo con 16 sedi operative e 7 impianti produttivi in Europa, Asia e Sud America, Pramac esporta le sue produzioni in 85 paesi stranieri) sia di attivare importanti ricadute sul versante occupazionale nella seconda metà del 2025. Evidente, oltre che dichiarato, è, dunque, l’obiettivo di mantenere il ‘cuore’ dell’impero Pramac a Casole d’Elsa, dove viene generato l’80 per cento del fatturato del gruppo industriale di circa 500 milioni di euro all’anno e dove operano poco meno di 300 addetti. Quello del personale, del resto, è uno dei cardini della filosofia Pramac, che negli ultimi due anni ha concentrato sforzi significativi nel favorire un abbassamento dell’età media della forza lavoro, che si è ridotta di circa il 10 per cento, puntando sull’integrazione di nuovi talenti nell’organico. A partire dal 2022 ha assunto 53 giovani sotto i 30 anni e dal 2023, dopo aver partecipato attivamente alla realizzazione del nuovo polo scolastico di Casole d’Elsa, che si chiama, infatti, ‘Pramac Village School’, ha lanciato lo ‘Study Support Program’, un’iniziativa mirata a sostenere le famiglie dei dipendenti con figli iscritti ad una facoltà universitaria. In questo ambito, l’azienda ha erogato 5 borse di studio nel 2023 e 4 nel 2024, per incentivare l’accesso allo studio e alleviare le spese familiari. Nel triennio 2022 -2024, inoltre, Pramac ha attivato 54 percorsi di stage e tirocini presso gli impianti di Casole d’Elsa, offrendo a studenti e neolaureati la possibilità di formarsi con un tasso di conversione in assunzioni del 71 per cento.