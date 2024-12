La personale di Gianni Petrioli a Palazzo Patrizi

Inaugurata ieri la mostra personale "Gianni Petrioli – Sculture", nello spazio della galleria Cesare Olmastroni di Palazzo Patrizi, in via di Città 75. Per la prima volta l’artista senese presenta al pubblico un percorso artistico interamente dedicato alla scultura, incentrato sulla realizzazione di un drago bronzeo da cui derivano e si ispirano altre opere parallele. Petrioli, la cui mostra resterà aperta fino al 7 gennaio, oltre alla scultura in bronzo, ha consolidato negli anni una vasta competenza nell’intaglio del legno, nella liuteria e nella lavorazione del travertino. Tutti elementi che, messi assieme, caratterizzano proprio lo stile di Petrioli.

Ecco quindi un maestoso Drago, che va ad aggiungersi ad oltre opere da poco realizzate ed esposte, come una statua che raffigura San Bernardino che si trova nella chiesa delle Badesse. Sculture che mostrano la capacità di Petrioli di saper mettere insieme antiche tecniche con ispirazioni più vicine ai giorni nostri, fondendo la solidità del bronzo con l’intaglio del legno. Una figura imponente di un drago che, attraverso proprio il suo basamento ligneo, "racconta" le vicende del simbolo della Contrada che ha ispirato l’artista. Quindi iconografia ed identità che vanno d’accordo con la libera interpretazione di Petrioli.

E’ una sorta di omaggio alla lunga carriera dell’artista, un viaggio del tempo, ben ispirato dai simboli della civiltà senese. L’autore possiede un solido apprendistato sotto la guida del maestro Massimo Lippi presso l’Istituto d’Arte di Siena. Qui, è lo stesso Petrioli ha sottolinearlo, ha potuto affinare la propria tecnica, intrecciando il sapere artistico con una profonda esperienza artigianale.

L’esposizione "Gianni Petroli – Sculture" è aperta tutti i giorni a Palazzo Patrizi con ingresso libero. Dal lunedì al giovedì dalle ore 14,30 alle 18,30 e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle 18.

Ma.Bi.