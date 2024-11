La passerella pedonale è ancora chiusa, continuano i disagi

Ancora chiusa la passerella pedonale di largo Campidoglio a Poggibonsi (nella foto). "Niente è cambiato dal giorno dell’interdizione al passaggio, all’inizio di agosto, per ragioni di manutenzione straordinaria della struttura", commentano i fruitori, residenti della zona e non soltanto. Alcuni affermano anche di aver inviato richieste di informazioni al Comune, con l’auspicio di tornare al più presto a contare su uno strumento utile per attraversare in sicurezza grazie a quel collegamento istituito quasi vent’anni fa, dopo l’eliminazione del passaggio a livello e la realizzazione del sottopasso sia pedonale che carrabile. "L’alternativa adesso è compiere un percorso più lungo – sostengono – per raggiungere via del Colombaio da largo Campidoglio. E poi ci sono coloro che ricorrono a una ‘scorciatoia’, passando da un lato all’altro in un punto di transito delle auto privo si strisce pedonali e per questo assai rischioso. Necessario provvedere con l’intervento".

Paolo Bartalini