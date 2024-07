La Pagani al Tartarugone fa da preludio alla sfilata in Piazza del 4 ottobre

Grande curiosità ieri mattina tra turisti e residenti per la Pagani parcheggiata in piazza del Mercato, sotto il Tartarugone. Il proprietario sarebbe uno dei vertici della casa automobilistica di San Cesario sul Panario, che produce auto di lusso (dal costo di svariati milioni di euro) destinate a un mercato esclusivo. Il rappresentante di Pagani avrebbe partecipato infatti a un incontro in Comune in vista del 4 ottobre, quando Piazza del Campo ospiterà i modelli di maggiore successo prodotti dalla casa automobilistica fondata da Horacio Pagani e che l’anno scorso ha celebrato 25 anni di attività.