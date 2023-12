La nuova scuola ’Papini’. Uno dei primi interventi realizzati con i fondi Pnrr

Si è chiuso un capitolo per gli alunni della scuola media "G. Papini" di Castelnuovo Berardenga; dopo anni passati a studiare in un container, ieri hanno assistito all’inaugurazione dell’edificio scolastico ristrutturato e messo a norma. La riqualificazione ha visto la realizzazione di numerosi interventi di miglioramento interno ed esterno, l’adeguamento alle normative antisismiche e antincendio e lavori di efficientamento energetico che hanno trasformato il plesso scolastico in un edificio di classe energetica A. "Nel luglio del 2019 - ha ricordato il sindaco Fabrizio Nepi ripercorrendo le tappe dei lavori - abbiamo ricevuto un finanziamento dalla Regione per circa 400mila euro da destinare all’efficientamento energetico della scuola. L’intervento escludeva opere di adeguamento antisismico e sistemazioni edilizie interne e esterne ma rendeva necessario spostare provvisoriamente le attività didattiche. Di fronte a questo scenario abbiamo deciso di cogliere l’occasione per compiere una ristrutturazione completa dell’edificio e la sua messa a norma su tutti i fronti.

Si tratta di uno dei primi progetti in Italia sostenuti da risorse Pnrr a essere inaugurato". Il taglio del nastro ha visto la partecipazione, oltre agli studenti, di tutta la giunta di Castelnuovo Berardenga, dell’assessora all’istruzione della Regione Toscana Alessandra Nardini, della dirigente scolastica dell’Istituto Papini Maria Antonia Manetta, e della dirigente provinciale dell’Ufficio scolastico territoriale Renata Mentasti. La nuova scuola è stata festeggiata con canti e accompagnamenti musicali insieme agli alunni di altri istituti.

"La riqualificazione della scuola Papini - ha dichiarato Annalisa Giovani, assessora all’istruzione di Castelnuovo Berardenga -, è un investimento importante da parte del Comune, che dimostra continuamente la sua vicinanza alle attività e ai servizi scolastici". L’investimento complessivo è ammontato a 2,4 milioni di euro, finanziati da fondi regionale per circa 400mila euro a sostegno dell’efficientamento energetico; dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per 50mila euro; dal Ministero dell’Interno per 751mila euro e dal Gestore servizi energetici per 280mila euro. Le risorse restanti sono state stanziate dal Comune di Castelnuovo Berardenga per circa 500mila euro. La Regione Toscana, inoltre, ha stanziato circa 150mila euro per supportare l’amministrazione comunale nel noleggio dei moduli che hanno accolto gli alunni per tutta la durata dei lavori, avviati nell’aprile 2021, garantendo i servizi e l’attività didattica. L’ingresso nella nuova scuola delle 6 classi secondarie di primo grado, con 112 alunni e gli insegnanti, è previsto per lunedì 8 gennaio.

Eleonora Rosi