La nuova Miss Toscana. E’ Ofelia Passaponti la più bella di tutte. Hostess e indossatrice

di Enrico Salvadori

La nuova Miss Toscana è una senese doc, contradaiola dell’Istrice. Il titolo di bellezza regionale più ambito è stato vinto ieri sera a Castelfiorentino da Ofelia Passaponti, 24 anni, studentessa ma ragazza dai tanti interessi nel campo dell’arte, dello spettacolo e dello sport. Ofelia ha battuto allo sprint la livornese Carolina Cappa. Al terzo posto la pisana Giulia Guerriero. Ofelia Passaponti aveva già vinto un titolo regionale satellite, quello di Miss Framesi, che passa alla pisana di Calcinaia Giada Trivella. Ofelia conquista anche il titolo di Miss Social come più votata nella rete. Capeggerà la squadra toscana nelle prefinali di Miss Italia a Numana che iniziano giovedì e parteciperà direttamente all’Academy della manifestazione. Ofelia Passaponti era una delle favorite per aver vinto alcune selezioni. Ha occhi marroni e capelli castani ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Dopo aver ottenuto la laurea triennale in Scienze della Comunicazione sta ora studiando per la laurea magistrale in strategia e tecniche della comunicazione sempre nell’ateneo senese. Sogna di lavorare nel marketing pubblicitario e nella organizzazione di eventi. Ma lavora anche come hostess e indossatrice. "Un incidente stradale che ho avuto a 19 anni – ha detto sfilando davanti alla giuria – mi ha insegnato a godere della vita tutti i giorni, a capire il suo enorme valore e che i problemi che ci angustiano possono essere superati con grande determinazione e forza di volontà". Da piccola Ofelia amava disegnare e ha praticato tanti sport: nuoto, pallavolo e sci. Sua nonna le ha trasmesso la passione per la cucina. "Grazie a lei so cucinare soprattutto un ottimo ragù, come si faceva un tempo". Un’ultima passione è quella per il cinema: "Ho frequentato tempo fa dei corsi di recitazione. I miei modelli sono Sofia Loren e Meryl Streep. Che bello vedere la sfilata di big a Venezia. Mi piacerebbe essere tra il pubblico". In questa edizione si è avuta la conferma che è ormai caduto lo stereotipo della ragazza che ha solo un obiettivo, che è quello di fare carriera nel mondo dello spettacolo. Tra le 26 finaliste ci sono aspiranti criminologhe, ragazze che studiano per essere ammesse a Medicina o che sognano di prendere di prendere la laurea in architettura. Un paio anche le aspiranti giornaliste come Alice Belli di Viareggio che vuole diventare divulgatrice Tv come Alberto Angela. Molte anche la ragazze impegnate nel volontariato e c’era anche una miss mamma, Beatrice Benifei di Follonica, che ha un bimbo di un anno e mezzo. Riepilogando: alle prefinali di Miss Italia oltre a Ofelia Passaponti ci sarà una squadra molto nutrita. Ne fanno parte Soele Coltelli di Vicarello (Livorno) come Miss Cinema, Alice Belli di Viareggio (Miss Granducato), Penelope Bonuccelli di Viareggio (Miss Sorriso), Carolina Cappa di Livorno (Miss Miluna),Matilde Gonfiantini di Prato (Miss Eleganza), Elisa Calandi di Firenze (Miss Rocchetta), Giulia Guerriero di Pisa (Miss Givova Sport), Carolina Soleti di Capoliveri (Miss Isola d’Elba), Giada Trivella di Calcinaia (Miss Framesi).