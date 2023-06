La novità Da domani prende via la raccolta rifiuti porta a porta

Da domani prende il via, ad Abbadia San Salvatore, il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Una riorganizzazione importante che coinvolgerà la cittadinanza.

In questi giorni gli operatori di Sei Toscana hanno proceduto alla consegna dei kit e la 6Card.

Sono stati consegnati alla maggior parte degli utenti ma chi non ha potuto ritirare il materiale potrà farlo grazie all’apertura straordinaria del punto di consegna situato in via Adua 59, che avverrà il sabato dalle 10 alle 13. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità.

Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Il punto fisso sarà aperto, ogni sabato, dal 3 giugno al 29 luglio (compresi). Maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800127484.