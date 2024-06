La Nova Eroica si amplia. Epic Route fino al Chianti con Nibali e Ballan

Con oltre 1.500 partecipanti e una importante novità, la Epic Route, sta per andare in scena il grande spettacolo della Nova Eroica, giunta all’ottava edizione. Domani nella cornice iconica delle mura medievali di Buonconvento ci sarà l’ apertura del villaggio eroico, e sabato, con partenza all’alba, il momento clou: la Nova Eroica sulle strade bianche della Val d’Arbia, della Val d’Orcia, delle Crete Senesi e, da quest’anno anche del Chianti, con un nuovo percorso: Epic Route, disegnato unendo i tracciati de L’Eroica e di Eroica Montalcino, per una nuova appassionante sfida.

"Sì, questa è la novità più rilevante dell’edizione 2024 – spiega Franco Rossi, presidente dell’organizzazione –. Abbiamo accolto le tante richieste arrivate in passato: prevedere un percorso che rendesse merito al territorio di Terra Eroica, cioè dei due eventi Classic, in una proposta per il mondo dei gravellisti. Una lunga distanza per favorire lo spirito avventuriero della bicicletta".

Epic Route sarà un tuffo nella bellezza delle campagne senesi ma anche una gran faticaccia: 290 chilometri con 5.500 metri di dislivello che metteranno a dura prova fiato e muscoli dei 1.500 e passa ciclisti al via. Sarà dunque una prima volta per molti e potranno tornare utili i consigli di Omar Di Felice, il campione di ultracycling, anche lui ai nastri di partenza. "Stando al meteo sarà molto caldo – spiega –. Io consiglio di pedalare molto dalla partenza delle 5 fino alle 10.30-11 e mettere tanti chilometri nelle gambe. Fermarsi per la sosta del pranzo e aspettare che il sole cali un po’ per pedalare poi nelle ore serali, quelle più piacevoli così da godere dei paesaggi e del tramonto. Il fisico deve anca adattarsi al gran caldo perché la primavera è stata molto piovosa e abbastanza fresca per noi ciclisti. L’ideale è bere tantissimo e rifornirsi ogni volta che c’è possibilità: direi una borraccia ogni ora. Lo stesso dicasi per l’alimentazione: mangiare poco ma spesso".

Una tre giorni dedicata al ciclismo eroico e alla bellezza del nostro territorio con ospiti di prestigio: Vincenzo Nibali, Alessandro Ballan, Daniel Oss, Marco Aurelio Fontana. Oltre allo stesso Di Felice.- Domenica, infine, appuntamento con la Nova Eroica Family. La giornata della famiglie in bicicletta in cui la parola d’ordine è divertimento e pedalare senza fretta.