La ’Nona’ apre la Micat in Vertice. Chigiana nel segno di Beethoven

Si apre il sipario sulla Micat in Vertice numero 102. Domani va in scena ai Rinnovati la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven. In occasione del duecentesimo anniversario dalla prima esecuzione dell’opera, il cui quarto movimento, ispirato all’ode di Schiller ‘An die Freude’, è diventato Inno d’Europa nel 1972, l’Orchestra Canova, una delle migliori giovani orchestre italiane, diretta da Enrico Saverio Pagano, aprirà ufficialmente la stagione della Chigiana. I solisti sono Elisa Balbo, Benedetta Mazzetto, Paolo Mascari e Giacomo Nanni.

Ci sarà anche il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati. Domani, per la tradizionale ricorrenza di Santa Cecilia, alle 20.30 l’introduzione all’ascolto, curata dal direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani. "La Micat in Vertice 102 – afferma Sani – rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, confermando la Chigiana come un riferimento assoluto nel panorama musicale internazionale". Il concerto si aprirà alle 21. Il prossimo appuntamento è già per venerdì 29 al Teatro dei Rozzi sempre alle 21, con il Gringolts Quartet che con Lily Francis proporrà i Quintetti di Mozart su strumenti d’epoca.

Prima della fine dell’anno ci saranno ancora due appuntamenti. Il 4 dicembre, di nuovo al Teatro dei Rozzi, il pianista e compositore statunitense Uri Caine proporrà il suo ‘Change!’, un concerto dedicato a variazioni e improvvisazione al pianoforte. Il 23 dicembre, invece, il tradizionale concerto nella Cattedrale con il Coro Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati, che proporrà un programma ispirato alla musica sacra e alle festività natalizie. La stagione Micat in Vertice comprende quattordici concerti, con grandi star internazionali, tra cui anche Tabea Zimmermann, Christian Gerhaher, Pierre-Laurent Aimard, Carolin Widmann, Michael Mantler, Zefiro Ensemble e molti altri ancora.

Per gli abbonamenti alla stagione, oggi è l’ultimo giorno disponibile. I biglietti per i singoli eventi possono invece essere acquistati in ogni momento sul sito www.chigiana.org e su TicketOne.it. Come ogni anno la Chigiana ricorda infine il suo fondatore, il conte Guido Chigi Saracini, con una Messa di suffragio che sarà celebrata domani alle 11 nella Cappella del Palazzo Chigi Saracini, dedicata a Santa Cecilia.

Riccardo Bruni