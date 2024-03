La mostra ’Oggetto libro’ al Santa Maria

I libri d’artista in mostra al Santa Maria della Scala. La quinta edizione dell’esposizione ‘Oggetto Libro’ dopo il successo milanese fa tappa a Siena. Una celebrazione del libro nella sua forma, tra opere d’arte da sfogliare, anche con l’aiuto della realtà aumentata, e volumi di design prodotti in piccole tirature.

L’esposizione si sviluppa tra ex Refettorio e Biblioteca Giuliano Briganti e rimarrà allestita fino al 7 luglio. "Una mostra che illustra tutto il potenziale simbolico del libro – afferma Cristiano Leone, presidente della Fondazione Santa Maria della Scala – che trasmette sapere, messaggi, riflessioni e permette di percepirne tutta la sua forza. L’allestimento ci consente di capire quanto il libro entri in interazione con il lettore". "Siamo molto lieti dell’asse con Milano – ha commentato Chiara Valdambrini, direttrice del Santa Maria – e dei legami instaurati, nel tempo, che ci hanno permesso di organizzare, anche a Siena, questo evento in versione special edition. Pezzi rari, unici, d’artista, provenienti da tutto il mondo, ma anche dalla collezione Librartis della biblioteca Giuliano Briganti ci permetteranno un viaggio in artefatti particolari e senza tempo".

"La quinta edizione di ‘Oggetto Libro’ a Milano ha proposto 170 opere – ha spiegato Susanna Vallebona, visual designer e curatrice della mostra – tra libri d’artista, di design e ibridi, provenienti da 20 diverse nazioni di 3 continenti. I libri in mostra a Siena sono accessibili, scenografici, facili da capire e conoscere. Bisogna trovare forme attrattive che consentano anche a chi non ha familiarità con l’arte contemporanea di avvicinarsi".

"La mostra può aiutare anche a riscoprire i nostri scaffali – ha aggiunto Beatrice Pulcinelli, referente della Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti – anche perché nel corso di questi mesi organizzeremo eventi come il workshop dedicato al libro d’artista il 13 aprile".

Riccardo Bruni