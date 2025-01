La mostra di Aleardo Paolucci approda nella capitale. Domani la presentazione a palazzo Meruiana

Domani a palazzo Merulana, a Roma, sarà presentata la mostra ’Aleardo Paolucci. 1927-2013. Tra Pienza, Siena e Roma sulle tracce di Pio II’, a cura di Laura Bonelli. Aleardo Paolucci il pittore della Val d’Orcia, il pittore di Pienza, ha dato tutto sé stesso per raccontare la bellezza e la magia della sua terra. Scomparso nel maggio del 2013, è stato oggetto di un programma di celebrazioni con il progetto ’Paesaggi dell’anima - Paolucci. Il pittore’, iniziato nel 2023 e che procederà fino al 2027. La mostra a Palazzo Merulana rappresenta la terza tappa di un percorso espositivo che ha preso il via a Siena, al Santa Maria della Scala, ha proseguito a Pienza, città natale dell’artista, al Collegio San Carlo Borromeo, e approda adesso a Roma, nell’anno giubilare. Potranno essere ammirate 54 opere realizzate da Aleardo Paolucci in occasione del VI centenario dalla nascita di Papa Pio II.