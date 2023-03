La mostra Benvenuto caro 33 giri Il tartarugone sarà tempio del vinile

La prima volta Siena ospiterà una mostra-mercato del disco. La nostra città sarà pacificamente invasa dai 33 e 45 giri nei giorni di sabato 25 e domenica 26 marzo. Il luogo dell’esposizione e vendita sarà piazza del Mercato, che già normalmente ospita mensilmente il mercato dell’antiquariato ogni terza domenica del mese. Siena diventerà uno dei punti di riferimento per i tanti appassionati del vinile, che normalmente si devono spostare verso altri capoluoghi della regione o spingersi oltre.

Ormai il ‘disco nero’ non è riservato a collezionisti, magari di certe generazioni, il magico vinile è patrimonio di tutti, a partire dai giovanissimi, che hanno scoperto la bellezza di certe copertine, il particolare calore del suono del giradischi. Da parte loro, le Case discografiche stampano ormai regolarmente ogni novità anche in questo formato, magari in preziose serie numerate e colorate. Questa prima presenza a Siena è dovuta all’Associazione pisana ‘Ganzo! Eventi culturali’, che organizza altre mostre simili in molte parti della nostra regione. Vedremo ovviamente la risposta del pubblico, ma quello che abbiamo notato è la presenza di numerosi senesi in altre esposizioni, quindi anche da noi si muovono tante generazioni alla ricerca dell’affare, del disco raro magari comprato a buon prezzo. La musica ormai si muove quindi su questi due estremi: o quella cosiddetta ‘liquida’, scaricabile dal web, oppure il buon vecchio vinile che non muore mai. Sicuramente sotto il tartarugone di piazza del Mercato saranno presenti espositori da tutto il centro Italia, che normalmente seguono la carovana del disco nero, che comprende ovviamente l’usato, che talvolta raggiunge cifre impensabili, ma anche dischi nuovi che fanno parte di serie magari ristampate soltanto per i collezionisti.

Nella più feroce delle contraddizioni, Siena è una città della musica non solo per il polo formato da Accademia Chigiana, Siena Jazz e Rinaldo Franci, ma anche per gruppi di altri generi, per tanti musicisti e per un pubblico colto e numeroso, ma che non ha più da tempo nemmeno un negozio generalista che vende solo musica. E questo è in netta contro tendenza. Ecco una due giorni che può offrire anche agli amministratori presenti e futuri un importante test di verifica sull’interesse della materia. Quindi viva il vinile e appuntamento al 25 marzo.

Massimo Biliorsi