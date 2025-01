La mostra "Autocontemporanea" all’Accademia dei Fisiocritici

Inaugurazione di "Autocontemporanea", una mostra di arte contemporanea che arriva all’Accademia dei Fisiocritici. Oggi pomeriggio alle 17,30 si apre questa esposizione che ha come scopo la sensibilizzazione per la salvaguardia del mare e delle balena, con una particolare attenzione al recupero della balenottera fossile di Sinalunga. Partita proprio da Sinalunga nel novembre 2024, la mostra fa ora la sua seconda tappa a Siena all’Accademia dei Fisiocritici dove sarà inaugurata il 31 gennaio alle 17.30. Ad organizzarla, in collaborazione con la stessa Accademia senese, è l’associazione di promozione sociale Balena n° 5 di Sinalunga. L’esposizione, visitabile fino al 15 marzo con orario 9-15 da lunedì a venerdì e 13-18 il sabato, è l’atto finale di un progetto ideato da Balena n° 5, consistente in un concorso per giovani artisti under 35 per trasformare una Renault Twingo in un’opera d’artecon l’obiettivo di sensibilizzare sull’ecologia e sul ruolo fondamentale delle balene per l’equilibrio degli ecosistemi marini . In esposizione i bozzetti ritenuti più meritevoli e alcuni scatti fotografici dell’originale atelier artistico svolto durante la realizzazione dell’opera da parte della vincitrice del concorso, la cinese Siliang Zhang, attiva in Toscana. Per l’ingresso all’Accademia e alla mostra è richiesto un contributo di importo libero comprendente anche la visita al Museo di Storia Naturale "Autocontemporanea - dichiarano Maika Cavarretta e Maria Marino fondatrici di Balena n° 5 - è pensato come progetto itinerante nei luoghi delle balene fossili toscane che porti l’attenzione sul tema ecologico e possa stimolare la valorizzazione della balenottera del periodo pliocenico, ritrovata a Sinalunga nel 2011 e oggi conservata nei magazzini del Museo Paleontologico di Firenze".

Massimo Biliorsi