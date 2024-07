La magia di Beethoven ’Concerto per l’Italia’. L’Orchestra della Scala incanta tutta la Piazza

Le note di Beethoven nell’incanto di Piazza del Campo. La Filarmonica della Scala, diretta dal maestro Myung-Whun Chung, ha regalato al pubblico una strepitosa esecuzione e una serata di pura magia. Tanti gli ospiti e i volti noti seduti tra il pubblico, per un appuntamento che si conferma tra i momenti clou non soltanto del festival della Chigiana ma più in generale della programmazione estiva degli eventi dedicati alla musica sinfonica. L’Ouverture Leonore n. 3 e la Sinfonia n. 5 in do minore hanno avvolto la piazza, che in occasione del Concerto per l’Italia si è fatta di nuovo teatro a cielo aperto riservato ai grandi eventi.

E un altro grande evento, sempre al centro di questo lungo fine settimana di appuntamenti del Chigiana International Festival & Summer Academy, è in programma per stasera proprio lì accanto, al Teatro dei Rinnovati. L’opera lirica torna in scena a Siena con il nuovo allestimento di Don Pasquale di Gaetano Donizetti, in scena oggi alle 18 e in replica lunedì alla stessa ora. Il festival chigiano prosegue così rivelando appieno i segni di uno storico legame con l’opera lirica, che nel corso delle sue dieci edizioni si è pienamente riaffermato grazie anche all’istituzione del Chigiana OperaLab. L’allestimento vede a fianco della Chigiana anche l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, gli stagisti della Verona Accademia per l’Opera Italiana, che affiancheranno la regia di Lorenzo Mariani, l’Accademia di Belle Arti di Brera impegnata nell’allestimento scenico e per le luci l’Accademia del Teatro alla Scala. La direzione d’orchestra è affidata agli allievi del corso di Daniele Gatti, affiancato da Luciano Acocella, con la partecipazione dell’Orchestra Senzaspine di Bologna. Il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini è diretto da Lorenzo Donati.

Riccardo Bruni