La grande potenza di Baresi nelle carriere del 2003

Siamo all’inizio degli anni duemila e quindi venti anni fa e molti possono ricordare il cavallo Baresi, classe 1997, mezzosangue baio di Luca Lombardi che ha corso un paio di carriere all’inizio di questo millennio. Dopo essere stato escluso alle carriere del 2002, per il 2 luglio 2003 i Capitano finalmente lo fanno rientrare nel lotto dei partecipanti. Va in sorte alla Chiocciola che lo affida a Veleno II. Partenza davvero bruciante al Palio: è infatti uno dei primi a scattare e tenere poi bene le posizioni di testa nonostante la lotta con Trecciolino e Zilata Usa nella Pantera e Sgaibarre nella Selva con Zodiach, che poi vinceranno il drappellone dipinto da Francesco Del Casino. Una lotta strenua fino al secondo San Martino quando allarga la curva e va a dirigersi verso i materassi. Forte di questa prestazione, ad agosto è ancora fra i prescelti, questa volta nella Lupa con Voragine. Anche questo è un Palio interessante: Baresi ha un buon posto alla mossa ma è stretto dagli altri, esce quindi non fra i primi ma recupera piuttosto bene, approfittando al secondo Casato delle cadute di altri. Arriverà terzo e quindi mostrando anche buone doti di tenuta. Ma questa sarà l’ultima sua presenza in piazza. Avrebbe quindi meritato molto di più. Massimo Biliorsi