La giunta De Mossi a Isola d’Arbia. Passaggio a livello, l’addio vicino

La giunta ha toccato Isola d’Arbia nel suo tour di fine mandato, con il sindaco Luigi De Mossi, gli assessori Michele Capitani, Pasquale Colella e David Chiti. Tra i temi toccati, urbanistica e viabilità, con il sindaco Luigi De Mossi che ha parlato di una possibile soluzione per l’annoso problema del passaggio a livello, nella speranza che Anas possa ripartire con il nuovo tracciato sopraelevato. "Ho incontrato a più riprese Anas e Rfi – ha detto il sindaco –, c’è già un’idea per portare avanti un progetto di sottopasso, in modo da eliminare il passaggio a livello. Chiuderlo significherebbe non solo superare le questioni relative alla pericolosità, ma anche formare una direttrice ferroviaria da nord a sud del territorio, che consentirebbe l’accesso alla città. Il dialogo con Anas è continuo, io ho chiesto che, nella speranza che i lavori ripartano entro breve questo tratto sia il primo cantiere".

Capitani ha parlato dei vari interventi previsti: tra gli altri l’ampliamento di un’area produttiva in via Landucci, dove Train trasferirà i propri uffici e gli spazi per i mezzi, e la riqualificazione dell’ex area Ultravox in via Mengozzi, "dove è prevista una media superficie di vendita commerciale, fino a 1.500 metri quadrati. A scomputo degli oneri di urbanizzazione è prevista la realizzazione di una parte della pista ciclopedonale, da Isola d’Arbia al bivio per Ruffolo" ha detto Capitani. L’insediamento residenziale in strada di Salteano (26 alloggi) prevede poi "la realizzazione e cessione di un campo di calcio pubblico e spazi verdi per la frazione di Isola d’Arbia". L’assessore alla cultura Pasquale Colella ha ricordato la stagione dei Teatri di Siena ("proprio a Isola d’Arbia abbiamo portato spettacoli di strada, burattini e compagnie di danza") e l’assessore al bilancio David Chiti ha ricordato la "creazione di ‘Insieme si può, Insieme si deve’, uno sportello aperto in via della Mercanzia per aiuto ai fragili".