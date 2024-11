La gita della classe ’69: "Un giorno perfetto"

Festa della Classe 1969 di Piancastagnaio. "Il 22 settembre abbiamo organizzato la nostra festa – scrivono gli amici – e per l’occasione non abbiamo scelto la solita cena ma abbiamo pensato di fare una mini crociera. Siamo partiti con il pullman da Siena dove è salita a bordo Sabrina Romagnoli per poi raggiungere Piancastagnaio dove il resto della classe attendeva per arrivare a Porto Santo Stefano". Un gruppo di 33 persone, qualcuno arrivato da Roma, Milano e Latina un caso a dire poco eccezionale in questi tempi dove ognuno è concentrato solo ai propri interessi. "È stato un giorno perfetto – scrivono – dove la serenità si è presa tutto il giorno tra chiacchiere, ricordi, nuove emozioni e anche stimoli un abbraccio che fà bene all’anima. Da Porto Santo Stefano é partita la nostra crociera in direzione Giannutri dove abbiamo visitato la Villa Romana spettacolo del nostro patrimonio culturale. Dopo aver respirato l’antica aria abbiamo gustato un succulento pranzo a bordo della nave e tra musica e risate siamo arrivati a l’Isola del Giglio dove tra un caffè e un bagno cristallino abbiamo visitato anche Giglio Castello ,un panorama mozzafiato e l’azzurro del mare da dove è possibile guardare oltre.Siamo poi tornati sù la terra ferma dove ci attendeva un ottimo apericena e la nostra torta di classe accompagnata da un piccolo pensiero per ognuno di noi". Poi la partenza in direzione Amiata "con il pieno di gioia di un giorno che non dimenticheremo mai". Canti sul pullman come quando erano dei ragazzini. "Vi chiederete cosa c’è di straordinario? Solo la voglia di tornare ad essere quelli che eravamo per un giorno senza pensieri, senza telefono. Solo ascoltarci e condividere le nostre vite oramai diverse ma entusiasmanti come gli anni passati insieme".