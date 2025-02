La Fiera di San Giuseppe diventa "promozionale"

Cambia volto la Fiera di San Giuseppe? I carrettini delle Contrade realizzati dagli ondaioli ci saranno sicuramente, così come le tradizionali e gustose frittelle di riso, tornerà la benedizione dei babbi. Ma la giunta comunale il 25 febbraio ha deciso di trasformarla in via sperimentale per l’edizione 2025 in "fiera promozionale", si legge nella delibera. "Consentendo la partecipazione non solo agli operatori abilitati al commercio sulle aree pubbliche ma anche a imprenditori individuali o società regolarmente costituite, iscritti alla camera di commercio, artigiani e produttori agricoli".

Si ampliano, sempre in via sperimentale, prodotti e tipologie merceologiche "per renderla maggiormente attrattiva, rivitalizzarla e dare stimolo alle realtà locali". Non solo dolci e frutta secca, giocattoli ferro battuto, terracotta ma anche cosmetici naturali e biologici, oggetti per la casa, libri, editoria, artigianato locale e produzioni agricole con esclusione di frutta e verdura.

Nella delibera si fa riferimento al fatto che, soprattutto nella parte in salita di via Duprè restano posteggi liberi. E che le sperimentazioni già attuate nel 2023 e nel 2024 hanno avuto esito parzialmente positivo in quanto, ha evidenziato la polizia amministrativa e commerciale, nell’edizione scorsa hanno partecipato alla spunta solo 3 produttori agricoli e nessuno delle altre categorie.

Una cosa è certa: una bancarella in più occupata non cambierà per gli ondaioli il ’sapore’ di una fiera che per la Contrada resta magica. E di cui intendono conservare lo spirito visto che già nel Palio e nella vita di tutti i giorni c’è troppa omologazione.

La.Valde.