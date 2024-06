La Festa della Beata Vergine Maria. Celebrazioni nella Collegiata di Provenzano

Martedì 2 luglio è il giorno del Palio e per la Chiesa senese la Festa della Beata Vergine Maria, celebrata sotto il titolo di ’Avvocata nostra’, venerata nell’Insigne Collegiata di Santa Maria in Provenzano, in onore della quale si corre la Carriera di luglio. L’Arcidiocesi ricorda dunque gli appuntamenti delle celebrazioni della Madonna di Provenzano. Si inizia - nella basilica di Provenzano - il primo luglio, lunedì prossimo, alle 16 con il Santo Rosario; seguito, alle 16.30 dalla Santa Messa nella Vigilia della festa; alle 17.30 si muove il corteo civico col drappellone da Palazzo Pubblico, il cui arrivo in collegiata è previsto per le 17.45, qui il cardinale Augusto Paolo Lojudice benedirà il drappellone. Martedì 2 luglio le celebrazioni inizieranno alle 7.45, con la Santa Messa in piazza del Campo, presieduta dallo stesso cardinale Lojudice; alle 10.30 l’appuntamento è ancora per una Santa Messa, che si terrà però nella Collegiata di Provenzano e sarà presieduta sempre dal cardinale arcivescovo e concelebrata dai correttori. Al termine della funzione il drappellone sarà nuovamente traslato in Palazzo Pubblico; nel pomeriggio, al termine della Carriera, il giubilo della Contrada vincitrice.