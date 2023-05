La festa del Drago non si ferma Ieri il giro in città, da domani le serate ’Nel paradiso dei Voltoni’

Se non ci fossero state le elezioni, ieri il Drago avrebbe festeggiato l’estrazione a sorte per il Palio di luglio sotto le trifore di Palazzo pubblico, con la comparsa. L’anticipo di una settimana ha invece come prolungato la gioia dei contradaioli di Camporegio (freschi peraltro di conclusione dei festeggiamenti per la vittoria dello scorso anno). E così ieri la comparsa ha compiuto il tradizionale giro di onoranze a consorelle e autorità, peraltro in una giornata dal clima schizofrenico.

All’inizio il grande caldo, forse il primo dell’anno, poi a metà pomeriggio l’acquazzone diventato ormai consueto nelle ultime settimane, che ha costretto a una sosta i monturati e il popolo, in attesa di poter completare il giro e rientrare in Camporegio.

Da domani a sabato 3 giugno la festa proseguirà con ’Nel paradiso dei Voltoni’, cinque giorni di appuntamenti tra enogastronomia, musica e altri appuntamenti per completare il programma della Festa titolare in onore di Santa Caterina, che sabato aveva celebrato un momento emozionante con i 58 nuovi battezzati alla fontanina della Contrada di fronte al museo in piazza Matteotti.

Il prossimo fine settimana sarà la volta della Contrada della Giraffa, che celebrerà la propria festa titolare in onore della Visitazione di Maria Santissima, con gli eventi nel rione il sabato e il giro della comparsa la domenica.